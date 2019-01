Nederlander in Duitsland aangeklaagd voor betrokkenheid bij PKK

Een 25-jarige Nederlander is in Duitsland aangeklaagd omdat hij iemand zou hebben ontvoerd en mishandeld. Ook wordt hij verdacht van steun aan de PKK. De PKK, een Koerdische partij die streeft naar meer autonomie binnen Turkije, staat in de EU op de terreurlijst.

Agit K. heeft naast de Nederlandse ook de Turkse nationaliteit. Samen met hem worden nog vier Turken aangeklaagd. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie heeft het vijftal een oud-PKK-lid ontvoerd. Ze wilden hem op die manier dwingen om weer terug te komen bij de militante beweging.

Opgesloten en geslagen

Volgens het OM lokten de mannen hun slachtoffer in april naar een afgelegen plek in de buurt van Stuttgart. Omdat hij niet meewerkte, sleurden ze hem met geweld een auto in.

In een restaurant werd hij urenlang opgesloten, geslagen en met de dood bedreigd. Uit zijn portemonnee werden honderden euro's gestolen. Uiteindelijk werd het slachtoffer na een autorit elders achtergelaten.

Agit K. en drie anderen zijn in juni opgepakt. De vijfde verdachte werd een maand later gearresteerd in Frankrijk en later uitgeleverd.