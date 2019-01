Pooltafel in de klas maakt wiskunde leuk voor kinderen

Inmiddels staan scholen in de rij voor de leermethode. De 20 mobiele pooltafels die met financiële steun van de overheid zijn gemaakt, zijn bij lange na niet genoeg voor de vraag.

Bétavakken

Door Smartpool hebben veel tieners voor het eerst een keu vast. De KNBB is daar blij mee, want tot nu toe komt deze leeftijdsgroep nauwelijks in aanraking met het spel. Naast dat er nieuwe spelers bijkomen, hoopt voorzitter La Riviére dat er hierdoor meer belangstelling komt voor technische beroepen en bètavakken. "Als we hiermee het tekort aan technici ook maar een beetje kunnen terugbrengen, zijn we al tevreden."

In de toekomst wil de KNBB kampioenschappen organiseren waarin scholen uit het hele land het tegen elkaar opnemen.