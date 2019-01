MS-patiënten willen medicijn terug in basispakket

In Den Haag hebben enkele tientallen MS-patiënten actiegevoerd om het medicijn Fampyra terug in het basispakket te krijgen. Om hun verzoek kracht bij te zetten, boden ze ruim 41.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aan.

Volgens de betogers hebben ongeveer 2000 patiënten baat bij het middel. Maar sinds 1 januari moeten de Fampyra-gebruikers zelf voor hun pillen betalen. Dat kost zeker 150 euro per maand.

Het Zorginstituut Nederland concludeerde vorig jaar namelijk dat Fampyra (fampridine) niet effectief is. Het instituut beoordeelt de werking van nieuwe medicijnen en adviseert de overheid om die wel of niet op te nemen in het basispakket.

Placebo-effect

De pillen geven bij vier van de tien patiënten een reactie, maar drie van de tien reageert ook op een placebo, een neppil. "Terwijl de veronderstelling is dat patiënten met multiple sclerose die nog niet in een rolstoel zitten, fampridine kunnen gebruiken om minder beperking te ervaren bij het lopen", schrijft het Zorginstituut.

Het middel was enkele jaren voorwaardelijk in het basispakket opgenomen om te kijken of het voldoende werkte. Door het schrappen van het middel wordt tussen de 7 en 20 miljoen euro bespaard.

MS of multiple sclerose is een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. Er ontstaan ontstekingen, waardoor het lichaam uitvalverschijnselen krijgt zoals krachtverlies, blindheid en extreme vermoeidheid. In Nederland hebben ongeveer 17.000 mensen MS.