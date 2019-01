Miljoenen hindoes nemen heilig bad op 's werelds grootste festival

Daarnaast zijn meer dan 100.000 toiletten gebouwd, zijn er meer dan 9000 schoonmakers ingezet, zijn 40 tijdelijke politiebureau's ingericht en duizenden camera's opgehangen. Alles om de menigte in goede banen te leiden. In 1954 kwamen 500 mensen om het leven toen een olifant zich in een grote groep mensen stortte.

"De organisatie is over het algemeen echt wel heel goed", zegt André. Daar is wel een flink prijskaartje aan verbonden: de kosten bedragen zo'n 500 miljoen euro.

Rechtstreeks naar de hemel

Kumbh Mela duurt tot maart. "Na vandaag zijn er nog vijf andere data die het belangrijkste zijn", vertelt André. "Dat heeft allemaal te maken met de stand van de sterren." Hindoes geloven dat als je op die dagen een bad neemt, je de cyclus van reïncarnatie doorbreekt en rechtstreeks naar de hemel gaat.

Naast de vele hindoes, komen er ook veel toeristen op het festival af. Zij komen kijken naar de lange optochten met gelovigen, gouden draagstoelen, olifanten, paarden en kamelen.