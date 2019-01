Verdachte doodrijden 'geel hesje' heeft zich gemeld

De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die een actievoerder met een geel hesje bij Luik zou hebben doodgereden, heeft zich bij de Belgische politie gemeld. De Nederlander wordt gehoord, meldt het parket in Luik.

Zijn advocaat Richard Wagemans wil tegen 1Limburg niet zeggen wat er vrijdagavond is gebeurd toen er 20 tot 25 gele hesjes opdoken. Volgens hem was er sprake van een ongeluk, terwijl de Belgische justitie uitgaat van opzet.

Hij vertelt dat zijn cliënt - een veertiger met jarenlange rij-ervaring - doodsbang was. Wagemans wijst erop dat zijn cliënt afgeschilderd wordt als dader, terwijl dat nog niet is vastgesteld. Volgens hem was er sprake van een ongeluk, terwijl de Belgische justitie uitgaat van opzet.

"Ook werd hij gezien als voortvluchtig. Maar hij meldt zich vrijwillig. Mijn cliënt wil niet in een uitzettingsprocedure terechtkomen. Hij wil overal op antwoorden, hij heeft niks te verbergen."

IJzeren staven

De advocaat noemt de beweging van de gele hesjes "crimineel". Hij vraagt zich af waarom een protestbeweging met ijzeren staven op een snelweg staat en waarom de actievoerders chauffeurs bedreigen.

Een collega-trucker zegt tegen RTL Nieuws dat de voorruit van de chauffeur uit Landgraaf werd ingeslagen, net als de zijruiten en de deur. "Overal autobanden onder het chassis. Complete chaos."

Vlak na de aanrijding was de sfeer op de E25 grimmig, en was veel politie ter plekke: