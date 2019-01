Auto's verplicht achtergelaten in tunnel A9 na botsing lpg-auto

De Wijkertunnel in de A9 is vanmorgen in beide richtingen dichtgegaan na een ongeluk met een lpg-auto. Automobilisten die stilstonden in de tunnel moesten hun wagen achterlaten en via de nooduitgang naar buiten, schrijft NH Nieuws.

Twee auto's waren in de tunnel op elkaar gebotst. Een van de auto's rijdt op gas, waardoor een gevaarlijk situatie is ontstaan.

De gastank is gekoeld door de brandweer en de tunnel is volledig ontruimd, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. De Wijkertunnel werd om 09.30 uur vrijgegeven.