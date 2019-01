Operaties ziekenhuizen Noord-Holland gaan niet door vanwege ict-storing

In ziekenhuizen en poliklinieken in Noord-Holland gaan geplande operaties en afspraken niet door vanwege een grote ict-storing. "We weten niet hoe lang dit gaat duren", meldt de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Door de storing kan het ziekenhuis onder meer niet bij de contactgegevens van patiënten. Daarom kunnen afspraken niet worden afgezegd. "Het is heel vervelend, want patiënten moeten onverrichter zake weer naar huis", zegt een woordvoerder.

Het gaat om poliklinieken en medisch ondersteunende afdelingen zoals nucleaire geneeskunde, radiologie en het laboratorium. Het is onbekend om hoeveel afspraken het gaat. De afdelingen spoedeisende hulp zijn wel open.

De groep heeft ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder, en poliklinieken in Heerhugowaard, Limmen, Schagen en op Texel.