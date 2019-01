Slachtoffers hotelpiraten eisen 20.000 euro schadevergoeding

Tegen het oplichtersduo Henk en Jolanda, dat in heel Nederland actief is geweest, is ruim zestig keer aangifte gedaan. De gedupeerden eisen samen tegen de 20.000 euro terug van het tweetal.

Vandaag staan de twee 'eetpiraten' (ook wel: 'hotelpiraten') voor de rechter, vijf maanden nadat ze zich hadden gemeld op het politiebureau van Assen.

De twee aten en sliepen in twintig hotels en bed & breakfasts en gingen ervandoor zonder af te rekenen. De man (63) gaf zich meestal uit voor 'Henk', de vrouw (54) gebruikte haar echte voornaam.

Bankpasjes vergeten

Ze lichtten ook ruim veertig particulieren op. Ze wonnen het vertrouwen door zich voor te doen als vroegere kennissen, oud-collega's of mede-kerkgangers. Met de smoes dat ze hun bankpasjes vergeten waren, leenden ze geld. Dat gaven ze vervolgens niet terug.

De zaak kwam aan het rollen door de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen. Toen die door hen opgelicht was, zette hij een foto met het verhaal over het stel op Facebook, schrijft RTV Drenthe.