Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) met zwangerschapsverlof

Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie verlaat eind maart tijdelijk de Tweede Kamer vanwege zwangerschapsverlof. Haar partij laat weten dat ze zal worden vervangen door Nico Drost, zelfstandig adviseur en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Rhenen.

Van der Graaf kwam na de kabinetsformatie van 2017 in de Tweede Kamer. Ze nam de plaats in van Carola Schouten, die minister van Landbouw was geworden. Van der Graaf houdt zich onder meer bezig met Binnenlandse Zaken en Mediabeleid.

Een Kamerlid heeft het recht zich maximaal 16 weken te laten vervangen wegens zwangerschap of ziekte. Die mogelijkheid bestaat sinds 2006. Voor die tijd bleef een zetel vaak maandenlang onbezet als een Kamerlid zwanger of langdurig ziek was.