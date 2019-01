Nederlandse skiër omgekomen bij lawine-ongeluk in Frankrijk

Een Nederlandse man is vanmiddag omgekomen bij een ski-ongeluk in Frankrijk. De man was met zijn zoon en nog iemand offpiste aan het skiën in de buurt van het dorp Valmorel toen hij bedolven werd onder een lawine.

In het skigebied in het Franse departement Savoie is het risico op lawines zeer hoog.

Gealarmeerde reddingswerkers konden niet meer doen voor de Nederlander.

In het Zwitserse kanton Valais is ook een man omgekomen bij een lawine. Hij was met een ander op pad om met springstof een gecontroleerde lawine te veroorzaken. Het slachtoffer is een Zwitser van 24.