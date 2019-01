Trump: nooit voor Rusland gewerkt, het is een dikke vette hoax

De Amerikaanse president Trump heeft vandaag voor het eerst expliciet ontkend dat hij ooit voor Rusland heeft gewerkt. Afgelopen weekend ontweek hij de vraag nog enigszins, wat volgens media in de VS tot ongemak bij medewerkers van het Witte Huis leidde.

"Niet alleen heb ik nooit voor Rusland gewerkt, ik vind het een schande dat je die vraag zelfs maar stelt, het is een dikke, vette hoax", zei hij vandaag tegen journalisten die hem bij het Witte Huis opwachtten.

Afgelopen zaterdag zei hij, in een uitzending van Fox News, alleen dat berichtgeving door The New York Times over een FBI-onderzoek uit 2017 naar Trump beledigend was, en dat er geen enkel bewijs stond in het stuk.

'Bad cop'

Het onderzoek van destijds werd ingesteld na het ontslag van FBI-directeur Comey. Het ging over contacten tussen Rusland en het team van Trump tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016. De federale recherche wilde weten of Trump in het belang van Rusland handelde, ten nadele van de VS. Inmiddels houdt speciaal aanklager Mueller zich ermee bezig.

In zijn gesprek met de journalisten viel Trump ook weer de FBI en de voormalige directeuren Comey ("hij was een slechte en smerige agent") en McCabe ("een leugenaar") aan.

Aantekeningen

Intussen is de discussie over de relatie van Trump met Rusland opnieuw opgelaaid na berichten dat hij na een gesprek met zijn Russische collega Poetin de aantekeningen van zijn tolk opeiste. Verder zou hij zijn tolk hebben verteld dat die niets over het gesprek met Poetin naar buiten mocht brengen.

The New York Times schrijft dat Trump geregeld gegevens over zijn gesprekken met Poetin achterhoudt. Vaak liet hij ook geen andere medewerkers bij die gesprekken toe. Voor zijn medewerkers is het lastig om het beleid ten opzichte van Rusland te bepalen, als ze de verhoudingen tussen de twee leiders niet kennen. Trump zei dat hij niets weet van aantekeningen van een tolk.

De voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Adam Schiff, heeft om steun gevraagd om de aantekeningen alsnog te kunnen bemachtigen, of de tolk te kunnen verhoren. Zijn voorganger, de Republikein Mike Rogers, noemde de handelwijze van Trump bij CNN hoogst ongebruikelijk.