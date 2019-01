'Ontspullen' met opruimgoeroe Marie Kondo: word jij hier blij van?

Volgens Claudia Molegraaf-Straat, eigenaar van De OpruimExpert, past de populariteit van Kondo in een trend. "Er is al een jaar een grotere tendens naar 'ontspullen'. De afgelopen jaren hebben we als samenleving maar gekocht, gekocht en gekocht. Er komt elke week wel weer een eurowinkel bij en net als bij de IKEA loop je daar nooit zonder iets naar buiten."

Nu worden mensen het zat dat hun huis zo vol is, zegt Molegraaf-Straat. "Men vraagt zich af: heb ik wel die vijfde haarborstel nodig? Waarom heb ik een voorraad van 25 flessen badschuim? Mensen willen nu minder spullen en meer rust. De Nederlander is minimalistischer aan het worden."

Goede voornemens

Daarnaast zal het zeker meespelen dat de serie over Marie Kondo in januari gelanceerd is, zegt de opruimexpert. "Ja, januari, goede voornemens. Zeker voor mensen die al langer over ontspullen of opruimen nadachten, zal dit ze de drempel hebben overgetrokken."

De periode na de kerstvakantie is inderdaad altijd populairder bij professional organisors, zegt Els Jacobs van de Huishoudcoach. "De drukste tijden voor ons als organizers blijven onveranderlijk de weken vlak voor en na grote vakanties zoals de kerstvakantie en zomervakantie, en natuurlijk het voorjaar."

Meer jonge mensen

Wat wel opvalt is dat de groep opruimers langzaam verandert, zegt Jacobs. "De vraag naar hulp bij opruimen, administreren en tijdmanagement is al jaren stijgende. De populariteit van Marie Kondo doet hier een extra schepje bovenop. Wel nieuw is dat door Kondo's komst steeds meer jonge mensen een beroep doen op professional organizers. Voorheen waren dit vooral 40-plussers."