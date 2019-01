182 toeschouwers opgepakt bij hanengevecht in Spanje

Er is 300.000 euro in beslag genomen: bijna iedereen had geld op zak om in te zetten op gevechten tussen hanen. Ook vond de politie messen en drugs.

Tot de dood

Hanengevechten worden in een afgezette ring gehouden. De ring wordt door de hanen als hun territorium gezien waarin ze geen rivalen dulden. De hanen vechten vaak tot de dood erop volgt.

Op de boerderij vond de politie 97 gevechtshanen in kooien. De man die de leiding had over de gevechten was in 2011 al gearresteerd voor hetzelfde vergrijp. Hij zit nog vast: de meeste anderen zijn met een dagvaarding naar huis gestuurd.