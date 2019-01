Inzameling voor Landgraafse trucker na dodelijke aanrijding geel hesje

Vrachtwagenchauffeurs zamelen geld in voor hun collega uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een demonstrant in een geel hesje. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Visé, bij een blokkade van de snelweg E25 van Luik naar Maastricht.

De chauffeurs willen de eventuele proceskosten van de vrachtwagenchauffeur betalen, zegt de Roermondse voorzitter Henri Gulickx van de belangenvereniging tegen L1. Volgens Gulickx moet eerst duidelijk worden wat er is gebeurd, maar zijn veel collega's bereid om de chauffeur te helpen. "Als blijkt dat hij doorgereden is omdat de groep gele hesjes hem agressief heeft benaderd, krijgt hij onze hulp."

Nog niet aangehouden

De man uit Landgraaf is nog niet aangehouden. Hij was niet thuis toen de politie aan zijn deur kwam. Volgens de Limburgse regionale omroep heeft de man inmiddels wel contact gehad met de politie. Zijn vader zegt dat de man met de politie heeft afgesproken waar en wanneer hij zich meldt.

Demonstranten in gele hesjes blokkeerden vrijdag de snelweg. Personenauto's mochten doorrijden, vrachtwagens niet. Ook de chauffeur uit Landgraaf werd tegengehouden, maar hij zou vervolgens zijn doorgereden. Een 50-jarige betoger werd daarbij aangereden en overleed ter plekke.

Geduld is op

Henri Gulickx van Transport Belangen Vereniging Nederland zegt dat het incident het gesprek van de dag is. "De chauffeurs hebben constant te maken met de blokkades. Ze werken 15 uur per dag voor weinig salaris. Zeker op vrijdagavond willen ze naar huis. Als ze dan voor de zoveelste keer worden tegengehouden, dan is het geduld op."

Volgens Gulickx zijn chauffeurs gestrest als ze de grens over moeten gaan. "Je kunt ook niet veel doen, behalve de deuren goed sluiten." Hij roept de gele hesjes op om de acties ludiek te houden en ze niet langer op snelwegen te houden.

Actievoerders blokkeerden de afgelopen weken al vaker de E25 bij de grens met Eijsden. Ze voeren actie voor onder meer lagere brandstofprijzen. De acties zijn geïnspireerd door grote protesten in Frankrijk.