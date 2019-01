PGGM en Shell willen Eneco overnemen

Pensioenfonds PGGM en Shell willen samen energiebedrijf Eneco overnemen. De twee bedrijven hebben dat laten weten in een open brief. Daarin kondigen PGGM en Shell aan dat ze als consortium-partners de mogelijkheid onderzoeken om deel te nemen in de gecontroleerde veiling van Eneco.

In december werd de veiling van de aandelen van Eneco aangekondigd. Dat gebeurt gecontroleerd, wat wil zeggen dat de huidige aandeelhouders mogen bepalen wie de aandelen mag overnemen. Dat is niet noodzakelijk de hoogste bieder. De waarde van Eneco wordt geschat op 2,5 tot 3 miljard euro.

Eneco is op dit moment nog in handen van 53 gemeenten, waarvan Rotterdam, Den Haag en Dordrecht de grootste aandeelhouders zijn. Een aantal aandeelhouders en de ondernemingsraad hebben eerder laten weten dat ze het belangrijk vinden dat de duurzame koers van Eneco wordt voortgezet.

Duurzaamheid

In de open brief zeggen PGGM en Shell dat ze die koers willen voortzetten. De bedrijven zeggen onder de indruk te zijn van de bijdrage die Eneco levert aan de overgang naar duurzame energieproductie in Nederland.

Met hun kennis, ambitie en financiƫle slagkracht willen ze voortbouwen op de duurzame strategie van Eneco, om daarmee een concurrerend aanbod van duurzame energieproducten en -diensten te ontwikkelen, aldus de twee bedrijven.

Shell is in de VS een van de grootste handelaren in groene stroom. Het bedrijf richt zich meer en meer op de (duurzame) productie en distributie van energie, omdat het ervan uitgaat dat daar in de toekomst geld mee te verdienen is en minder met fossiele brandstoffen.