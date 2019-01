Hoe een vader zich Syrië in liet smokkelen om zijn dochter te halen

Zelf ophalen

Faruk heeft in die tijd amper contact met z'n dochter. Af en toe krijgt hij haar een even aan de telefoon. Maar als na tien maanden het kalifaat van IS grotendeels instort, belt ze dat ze terug naar Nederland wil. Melis heeft inmiddels een zoon gekregen. Faruk probeert hen via een Turkse mensensmokkelaar naar Turkije te krijgen. Net voor de eerste vluchtpoging komt Yousef om bij een bombardement. Melis besluit samen met haar kind op weg te gaan naar de grens. Ze komt terecht in een bombardement en na veel omzwervingen worden Melis en haar zoon gevangengenomen en vastgezet in een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië.

Daar zitten meer Nederlandse vrouwen. Ze vragen de Nederlandse autoriteiten om hen te helpen terug naar Nederland te komen. Maar de regering heeft het standpunt dat iedereen die terug wil zich moet melden bij een Nederlandse diplomatieke post. En die zitten wel in de buurlanden Turkije en Irak, maar niet in Syrië. Dus moeten ze eerst zelf Syrië uit zien te komen. Faruk besluit zijn dochter zelf op te gaan halen.

De vader doet alles om bij zijn dochter te komen. Hij reist meerdere keren naar Turkije, benadert verschillende mensensmokkelaars, hij verkoopt zijn huis om alles te bekostigen maar loopt steeds vast. Uiteindelijk komt hij vanuit Turkije, via Irak, Syrië binnen. Per taxi, te voet, met een bootje en te paard weet hij uiteindelijk bij het Koerdische gevangenenkamp in Noord-Syrië te komen. Daar laten ze Melis na veel overleg uiteindelijk om humanitaire redenen vrij.