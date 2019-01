Henk Kuipers met ander oud-lid No Surrender op vrije voeten

Ex-No Surrendercaptain Henk Kuipers komt op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. Ook zijn rechterhand Theo ten V. uit Klazienaveen mag van de rechtbank naar huis.

De mannen, die verdacht worden van onder meer afpersing en het leiding geven aan een criminele organisatie, mogen na ruim een jaar voorarrest hun proces thuis afwachten.

Na dertien maanden gaan de persoonlijke belangen van de verdachten meewegen. Volgens een rapport van de reclassering is de tijdelijke vrijlating verantwoord.

Enkelband

Ze hebben een waslijst aan voorwaarden meegekregen van de rechtbank: zo moeten beide mannen een enkelband dragen en zich melden bij de reclassering. Ook mag Kuipers geen interviews geven.

Verder mogen ze geen contact hebben met andere (ex-)leden van No Surrender, schrijft RTV Drenthe. Omdat Kuipers' zoon ex-lid is, wilde de oud-captain nog wel van de rechtbank weten of hij met zijn zoon mag praten. Dat kan, als hij maar niet via hem 'boodschappen' doorgeeft.

De twee mogen vrijdag naar huis. Ex-lijfwacht Ayhan B. uit Zwolle is vorige week vrijgelaten.