Recordhoeveelheid sneeuw in Oostenrijk, nieuwe laag sneeuw verwacht

Zo'n 20.000 mensen zijn in Oostenrijk van de buitenwereld afgesloten door de zware sneeuwval. Ze zitten vast in wintersportgebieden en dorpen. Ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden.

"Dat zijn niet alleen kleine wegen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "De Fernpas, de weg tussen Zuid-Duitsland en Innsbruck, is afgesloten en ook de weg naar Lech is dicht."

Volgens Van de Hulsbeek zijn de pistes op heel veel plekken nog prima geschikt voor de wintersport. "Maar eerst moet je er dus zien te komen en daarna is het nog maar de vraag of je ook nog weg kunt."

Recordhoeveelheid

Op een aantal plaatsen in Oostenrijk is de afgelopen tijd twee tot vier meter sneeuw gevallen. Een recordhoeveelheid voor januari. Vandaag sneeuwt het opnieuw aan de noordkant van de Alpen en wordt er tot morgenmiddag nog eens 20 tot 50 centimeter sneeuw verwacht.

De enorme sneeuwval breekt records van 119 jaar oud. In Leutasch, Lackenhof en op de Grossglockner is sinds 1900 zo vroeg in het seizoen niet meer zoveel sneeuw gevallen, meldt Weerplaza. In Lech, K├╝htai en Pitztaler Gletscher dateren de gebroken records uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

"Het grootste gevaar zijn nu de lawines", zegt Van de Hulsbeek. "Op veel plekken geldt code 5, dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Maar ook omvallende bomen en instortende daken vormen een risico. Dat risico is nog groter omdat in sommige gebieden regen is gevallen, waardoor de sneeuw zwaarder wordt. Op heel veel plekken wordt mensen dan ook aangeraden om binnen te blijven."

Passagiers

Een Flixbus raakte vanmorgen in de buurt van Salzburg tijdens een hevige sneeuwbui van de weg en kantelde. Daarbij raakten dertien passagiers gewond. De bus was onderweg naar Graz met ongeveer dertig passagiers aan boord, afkomstig uit Duitsland, Hongarije en Oostenrijk zelf.