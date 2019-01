Nederlandse popmuziek steeds belangrijker exportproduct

Het gaat uitstekend met de Nederlandse popmuziek als exportproduct. In 2017 werd voor het eerst de grens van 200 miljoen euro aan inkomsten gepasseerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Buma Cultuur, dat jaarlijks de exportwaarde van het Nederlandse muziekproduct in kaart brengt.

De stijging de laatste jaren is vooral te danken aan de enorme populariteit van dancemuziek. Driekwart van de inkomsten komt uit dit genre dankzij dj's als Tiësto, Yellow Claw, Martix Garrix en Afrojack. Maar ook André Rieu en zijn Johan Strauss Orchestra is een Nederlandse act die over de hele wereld enorm veel succes boekt.

Het bedrag van 201 miljoen euro is gebaseerd op buitenlandse inkomsten als rechten (22,5 miljoen euro), opnamen (12 miljoen) en optredens (166 miljoen). Buma Cultuur onderzocht 1277 Nederlandse artiesten. Daarvan waren er in 2017 zo'n 950 actief in 93 landen.

Nieuwe markten

Naast markten als de VS en Canada, waar Nederlandse dj's nu vooral succes hebben, ziet de muziekorganisatie ook nieuwe opkomende markten als Spanje en China. Vooral Azië wordt gezien als een werelddeel met veel nieuwe kansen voor Nederlandse artiesten in landen als Japan, Indonesië en Thailand.

Volgens Buma Cultuur dragen grote evenementen als Amsterdam Dance Event (ADE) en Eurosonic Noorderslag bij aan het wereldwijde succes van Nederlands repertoire. "ADE is al jaren het belangrijkste platform waar we vraag en aanbod van dance bij elkaar brengen", zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. "Dat doen we ook op Eurosonic Noorderslag, waar aanstormend talent zich kan presenteren aan managers, boekers, programmeurs en festivals. Dat zijn langjarige trajecten maar uiteindelijk zien we daar wel de effecten van."

Op tournee

Een van de Nederlandse dj's actief in een opkomende markt is Olivier Heldens. De nog maar 23-jarige artiest uit Capelle aan den IJssel is net terug uit China en India, is nu een maandje thuis, en gaat straks in maart op tournee door de VS, Canada en Mexico. Olivier heeft alleen al op Facebook drie miljoen volgers.

"Of ik dat allemaal besef? Ja, dit is voor mij wel mijn droombaan. Iets wat ik vanaf mijn twaalfde al wilde", zegt hij vanochtend in een interview in het NOS Radio 1 Journaal. "Het verveelt zeker nog niet."

Veel verschil tussen bijvoorbeeld Chinees en Amerikaans publiek is er volgens hem niet. "Ze gaan allemaal los en dansen. De Nederlanders zijn wel een stuk nuchterder. Ook een stuk minder wild dan fans in vele andere landen. Ik denk serieus dat Nederland het meest nuchtere volk heeft van de hele wereld."