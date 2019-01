KLM past no-show-beleid niet aan, Consumentenbond naar de rechter

De Consumentenbond sleept KLM voor de rechter vanwege het no-show-beleid van de luchtvaartmaatschappij. Dat komt erop neer dat een reiziger die een vlucht mist, ook zijn tickets voor de rest van zijn reis kwijt is, bijvoorbeeld zijn retourvlucht. KLM verkoopt de stoelen door aan anderen en krijgt er dus twee keer voor betaald.

De bond vindt de bepalingen van KLM onrechtmatig en "onredelijk bezwarend" voor passagiers. Tickets die bestaan uit verschillende onderdelen, zoals een retour, een rondreis of een vlucht met een overstap, zijn aan elkaar gekoppeld. Als een passagier een van deze onderdelen mist, vervallen ook de andere.

"Als de klant toch gebruik wil maken van het restant van zijn vlucht, dan rekent KLM een forse extra bijdrage. Deze kan oplopen tot maximaal 3000 euro", zegt de bond, die wil dat de rechter deze voorwaarde nietig verklaart.

De Consumentenbond was hierover al in gesprek met de vliegmaatschappij, maar dat is op niets uitgelopen.

Lucratief verdienmodel

Volgens de directeur van de Consumentenbond, Bart Combée, is de balans tussen wat luchtvaartmaatschappijen mogen en wat consumenten moeten volledig scheef. "Het geld voor de niet gebruikte vlucht krijgt de passagier niet terug. De luchtvaartmaatschappij daarentegen kan de ongebruikte stoel gewoon nog een keer verkopen aan een ander. Dat is wel een heel lucratief verdienmodel."

De bond vindt dat in de Europese wet inzake passagiersrechten een verbod moet worden opgenomen op no-show-clausules. "De behandeling van die passagiersrechten ligt alleen al jaren stil", zegt Combée. Daardoor moet de zaak per maatschappij voor de rechter worden gebracht. "Bovendien is het niet gezegd dat als je je recht haalt in Nederland, de luchtvaartmaatschappij zijn voorwaarden ook aanpast voor reizigers uit andere landen."

Andere Europese consumentenorganisaties strijden mee tegen het no-show-beleid van luchtvaartmaatschappijen. Behalve KLM liggen ook British Airways, Air France, Swiss Air, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines en Virgin onder vuur.