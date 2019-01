Burgemeester Poolse stad Gdansk neergestoken op podium

De dader is volgens Poolse media een man van 27 met een strafblad. Hij werd op het podium overmeesterd door beveiligers en werd daarna door de politie opgepakt. Over een motief is nog niets bekend. De aanvaller zou hebben geroepen dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten in de tijd dat de christen-democratische partij van Adamowicz aan de macht was.

Adamowicz is al twintig jaar burgemeester van Gdansk.

Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor de gezondheidszorg in het land.

President Duda liet weten dat hij in het verleden meningsverschillen had met Adamowicz, om eraan toe te voegen "vandaag sta ik onvoorwaardelijk achter jou en jouw naasten". Hij sprak de hoop uit dat de burgemeester snel herstelt.

De aanval en de arrestatie zijn vanaf het podium gefilmd: