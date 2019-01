Zo vol met plastic zitten de rivieren bij Jakarta

"Het vuilnis komt met het regenwater. Als het hard regent, stroomt het hiernaartoe", verzucht een vrouw in een voorstad van Jakarta. Door de rivier waar ze bijstaat stroomt nauwelijks meer water, maar drijft vooral plastic.

Indonesiƫ kampt met een groot afvalprobleem. Vuilnis wordt hier achteloos in de rivier gegooid, waar het wegdrijft, en weer ergens anders aankomt. Op andere plekken in het land wordt het plastic verbrand of op enorme vuilnisbelten opgeslagen.

De overheid grijpt af en toe in en probeert met graafmachines de rivier bij Jakarta leeg te scheppen. "Er werd pas ingegrepen toen beelden van de rivier populair werden op internet. Dit soort aandacht schudt Indonesiƫ even wakker", zegt correspondent Michel Maas.

Maas reisde af naar de rivier, gevuld met, geen doorzichtig, maar zwart water: