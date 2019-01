Dode vrouw in sloot Spijkenisse

In Spijkenisse is het lichaam van een 32-jarige vrouw gevonden. Haar man merkte op dat ze weg was toen hij vanochtend rond 08.00 uur wakker werd en de vrouw niet naast hem lag in bed. Nadat hij haar als vermist had opgegeven, vond de politie haar in een sloot achter hun huis.

Volgens de politie waren de man en de vrouw de avond ervoor samen gaan slapen.

De politie is een onderzoek gestart naar de dood van de vrouw en houdt alle scenario's open: een ongeval, een misdrijf of zelfmoord. Welke van de drie het meest waarschijnlijk is, kan de politie niet zeggen.

De man is wel als verdachte aangemerkt. Hij heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd.