Nashville-verklaring in de kerk: 'Vergeef ons spreken in wij en zij'

Ook dominee Joost Schelling van de Gereformeerde Kerk in Woerden heeft vandaag aandacht aan de verklaring besteed, onder andere in het openingsgebed:

"Hier in dit huis oefenen we ons

in het spreken van inclusieve woorden.

'Onze hulp' wordt uit uw naam ontvangen.

Vergeef ons spreken in wij en zij.

Vergeef ons onze boosheid op hen

die - soms ook in onze naam - mensen buiten sluiten op grond van geloof, afkomst, geslacht of geaardheid."

Ook hield hij de preek 'Ester 1' over de Perzische koning Ahasveros en zijn vrouw Wasti, die in de problemen komt als ze weigert tentoongesteld te worden bij een drinkgelag van haar man. Vervolgens wordt er een verklaring afgegeven waarin staat dat Wasti de bevelen van haar man niet heeft opgevolgd en daarmee alle mannen te schande heeft gemaakt.

In die verklaring valt een parallel te ontdekken met de Nashville-verklaring, zegt Schelling. "Een voorbeeld van hoe een verklaring met woorden vooral tot doel heeft om grenzen en inperkingen te geven: zwart-wit."

Volgens Schelling, die het verhaal al voor 'Nashville' had uitgekozen, werd er goed op gereageerd. "Na afloop hebben we veel goede gesprekken gehad over de preek en vooral over de aandacht voor de commotie rond Nashville."