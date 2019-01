Aangehouden vrachtwagenchauffeur nog vast in Nederland

De vrachtwagenchauffeur die gisteravond is opgepakt op verdenking van het aanrijden van een demonstrant bij Visé, is een man van 56 uit Dongen in Noord-Brabant. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Luik bevestigd. De 50-jarige demonstrant, die meedeed aan het gelehesjesprotest, kwam om het leven bij de aanrijding.

De man zit vast in Nederland. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. Als hij daarmee instemt, kan hij in de loop van de week naar België worden gebracht. Zo niet, dan moet de rechter erover beslissen en duurt het langer.

De aanhouding vond rond 22.00 uur gisteravond plaats, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Eerder op de dag had de politie de vrachtwagen gevonden op een parkeerplaats. Een ooggetuige van de aanrijding had het kenteken doorgegeven aan de politie.

Opzet

In eerste instantie was niet duidelijk of de chauffeur de man met opzet aanreed, maar het Openbaar Ministerie in Luik gaat daar nu wel van uit. De demonstranten hadden de snelweg E25 van Luik naar Maastricht geblokkeerd. Personenauto's mochten doorrijden, vrachtwagens niet.

Betogers wilden de vrachtwagenchauffeur tegenhouden toen hij toch wilde doorrijden. Volgens Belgische media reed de chauffeur de demonstrant met opzet aan nadat twee gele hesjes hadden geprobeerd zijn zijraam in te slaan.

Een aantal mensen in gele hesjes heeft gistermiddag de omgekomen demonstrant herdacht bij het station van Luik.