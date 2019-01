Ontploffing bij coffeeshop in Amsterdam

Bij coffeeshop Smoke Palace in Amsterdam is vannacht een ontploffing geweest. Bij de explosie liep de buitenzijde van het pand schade op.

De ontploffing gebeurde ter hoogte van een apotheek en een coffeeshop aan de Linnaeusstraat. De politie gaat ervan uit dat die is veroorzaakt door een explosief.

Bij een woning aan de overkant is volgens een getuige een raam gesneuveld. Een omwonende spreekt van een lichtflits en een harde klap, schrijft AT5.

De politie is op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij de ontploffing. Kort na de ontploffing is hij weggerend in de richting van het Oosterpark. Daar is hij op een scooter of brommer gestapt.