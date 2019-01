Italiaanse voortvluchtige terrorist Battisti na bijna 40 jaar opgepakt

In Bolivia is een Italiaanse veroordeelde communistische militant opgepakt. Cesare Battisti wist bijna 40 jaar uit handen van justitie te blijven nadat hij in 1981 ontsnapt was.

Battisti werd opgepakt in een gezamenlijke actie van Interpol en Boliviaanse, Braziliaanse en Italiaanse agenten, nadat vorige week was ontdekt waar hij zich schuilhield. Bij zijn aanhouding had hij een baard en een snor. Hij verzette zich niet tegen zijn arrestatie.

Hij wordt naar Brazilië gebracht om daarna te worden uitgeleverd aan Italië. Premier Conte heeft al een regeringsvliegtuig naar Brazilië gestuurd om hem op te halen. Als hij in Italië aankomt, verdwijnt hij meteen achter de tralies.

Conte prijst de Boliviaanse en Braziliaanse autoriteiten voor de arrestatie.

Levenslang

Battisti ontsnapte in 1981 uit de gevangenis in afwachting van zijn proces. Hij moest terechtstaan voor vier moorden die hij pleegde als lid van de terreurbeweging Proletari Armati per il Comunismo. Hij heeft altijd ontkend dat hij de moorden heeft gepleegd, maar werd in 1990 bij verstek veroordeeld tot levenslang. De slachtoffers waren twee politiemannen, een juwelier en een slager.

Hij vluchtte naar Frankrijk en daarna naar Mexico, voordat hij zich in Brazilië vestigde, waar hij tot afgelopen december ongestoord kon leven. De Braziliaanse oud-president Lula da Silva had hem asiel verleend.

De huidige president Bolsonaro beloofde Italië werk te zullen maken van de opsporing, nadat zijn voorganger Temer Italië had toegezegd dat hij zou meewerken aan uitlevering.