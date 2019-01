Zeker veertien auto's uitgebrand bij autobedrijf in Waverveen

Bij een autobedrijf in Waverveen, in de provincie Utrecht, zijn vannacht tientallen auto's in brand gevlogen.

De brandweer was rond 07.00 uur bij het autobedrijf aan de Botsholsedwarsweg ter plaatse. Bij aankomst stonden er meerdere auto's in brand, meldt Veiligheidsregio Utrecht.

Er stonden toen zeker tien auto's in brand, meldt een ooggetuige. Door de harde wind sloegen de vlammen gemakkelijk over naar andere auto's.