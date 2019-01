Ondergedoken FARC-leider laat van zich horen

Het vredesakkoord in 2016 volgde op een bloedige, decennialange strijd tussen Colombia en de FARC. Er werd onder meer afgesproken dat de FARC een politieke partij werd. Márquez zelf was een van degenen die namens de voormalige rebellen zitting namen in de senaat.

Afgelopen voorjaar dook hij onder. Dat deed hij nadat een ander FARC-kopstuk in Colombia was opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten, op verdenking van drugssmokkel. Sindsdien was niets meer van Márquez vernomen.

De video waarin hij nu opduikt, is ruim 12 minuten lang en gericht aan de deelnemers aan de marxistische Rosa Luxemburg Conferentie in Berlijn. Márquez zegt niet waar hij is.