Nederland organiseert WK volleybal voor vrouwen in 2022

"De FIVB is blij twee grote landen te hebben gevonden die beroemd zijn om hun liefde voor de sport en het vermogen hebben om sportevenementen van wereldklasse te organiseren."

Opening en finales in Arnhem

De opening en de finales zullen gespeeld worden in de Gelredome in Arnhem. In de tweede en derde ronde wordt er gespeeld in Apeldoorn (Omnisport), Rotterdam (Ahoy) en drie nog nader te benoemen steden in Europa.

Dat het WK geen klein toernooi is, blijkt uit het onlangs in Japan gehouden kampioenschap; daar deden 24 landen mee en werden in totaal 103 wedstrijden gespeeld (over een periode van drie weken). Nederland eindigde als vierde, Servië werd wereldkampioen.

De volleybalbond Nevobo heeft bij de kandidatuur voor dit kampioenschap steun gekregen van de provincie Gelderland en de Gemeente Rotterdam. In 2015 werd het WK beachvolleybal al in Nederland gehouden.