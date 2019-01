Zesjarige neemt pistool mee naar kinderopvang in Ohio

Een zesjarige jongen heeft een pistool meegenomen naar de kinderopvang. Medewerkers van de kinderopvang in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio kregen een telefoontje van een van de ouders dat de jongen "iets zwaars bij zich droeg".

Toen ze de jongen daarna apart namen bleek hij een pistool bij zich te dragen. Het wapen werd ingenomen en aan de politie gegeven. Die wil niet zeggen of het pistool geladen was, maar verspreidde later wel een foto waarop ook kogels te zien zijn.

De jongen wordt vanwege zijn jonge leeftijd niet aangeklaagd. Onderzocht wordt waar hij het wapen vandaan heeft.