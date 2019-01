Magnetische Noordpool bezig met 'mysterieuze verschuiving'

Wetenschappers zijn gefascineerd door de snelle verschuiving van het magnetisch veld. De magnetische Noordpool, niet te verwarren met de fysieke Noordpool, wordt sinds 1831 bestudeerd. De eerste jaren van onderzoek ging die met zo'n 15 kilometer per jaar richting de Arctische Oceaan. Sinds halverwege de jaren 90 gaat dat sneller en inmiddels verschuift de pool met 55 kilometer per jaar oostwaarts.

Dat het magnetisch veld in beweging is, is wetenschappelijk gezien niet vreemd. Het veld wordt veroorzaakt door vloeibare stromen in het binnenste van de aarde. Die stromen zijn niet constant.

Vloeibaar ijzer

Maar hoe het kan dat de magnetische Noordpool nu zo snel opschuift, is voor wetenschappers nog een raadsel. Een Britse wetenschapper van de Universiteit van Leeds zegt in Nature te vermoeden dat onder Canada op hoge snelheid vloeibaar ijzer verloren gaat, waardoor het magnetisch veld wordt verzwakt. En dat terwijl de twee sterkste delen van het noordelijke magnetisch veld boven Canada en Siberië liggen. Dat betekent, zegt hij, dat Canada de slag met Siberië min of meer verliest.

Sommige wetenschappers vermoeden dat het de voorbode is van het omkeren van de magnetische polen van de aarde. Dat is een natuurlijk proces dat een keer in de paar honderdduizend jaar gebeurt.