Domper voor Twente: regio loopt 2000 nieuwe banen mis

Accuproducent Lithium Werks ziet af van plannen voor een grote onderzoekscampus op voormalig vliegveld Twente. De regio loopt een miljoeneninvestering en 2000 tot 3000 nieuwe banen mis. " "Dit komt als een domper. Ik heb er niet goed van geslapen", zegt de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum bij RTV Oost.

Lithium Werks ontwikkelt accu's die langdurig (schone) energie kunnen opslaan. Die accu's moeten niet alleen auto's maar ook zeeschepen, vrachtwagens en grote bedrijven op gang houden. Lithium Werks ging vorig jaar samen met Super-B, een bedrijf in Hengelo dat startaccu's voor auto's maakt. September 2018 maakte Lithium Werks de plannen voor een onderzoekscampus bekend, waar binnen vijf jaar tussen de 2000 en 3000 mensen zouden komen te werken.

Niet haalbaar in Nederland

Maar gisteren trok topman Kees Koolen de stekker uit het project: "We werken met investeerders uit de Verenigde Staten, Noorwegen en China. Ik als Nederlander wil het hoofdkantoor graag in Nederland, maar met die buitenlandse investeerders bleek dat niet haalbaar. Als je grote plannen hebt, ben je misschien in Nederland niet aan het goede adres."

Gedeputeerde Van Hijum baalt naar eigen zeggen enorm. "Wij zagen echt kansen voor deze ontwikkeling. Verschillende partijen en ook het bedrijf zelf hebben veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de plannen. Dit nieuws komt als een mokerslag."

Lithium Werks kreeg vorig jaar van participatiemaatschappij Oost NL een lening van 7,5 miljoen euro. De provincie verleende goedkeuring. Van Huijm: "Ik ga ervan uit dat het wordt terugbetaald, maar ook hier kan ik nog weinig over zeggen. Komende week wordt er hopelijk meer duidelijk. Dan gaan we kijken hoe het zover heeft kunnen komen en hoe het zit met de ambities van de heer Koolen."

'Luchtfietserij'

De PVV in Overijssel heeft een debat in Provinciale Staten aangevraagd over de gang van zaken. Fractievoorzitter Erik Veltmeijer noemt de plannen voor een onderzoekscampus "luchtfietserij" en wil van Van Hijum weten of hij onder tijdsdruk akkoord is gegaan met de lening.

Kees Koolen op zijn beurt wil (opnieuw) zelfstandig doorgaan met Super-B in Hengelo. Hij gaat alsnog een deel van zijn ambities waarmaken. "De laatste tijd kwamen bedrijven naar mij toe die ook belangstelling hadden om zich op de campus te vestigen. Toen heb ik dat afgehouden. Ik dacht dat we met Lithium de ruimte wel nodig zouden hebben. Ik denk dat ik die bedrijven de komende weken toch maar eens opbel of ze nog interesse hebben", zegt hij bij RTV Oost.

Victor van der Chijs van de Universiteit Twente verwacht dat er uiteindelijk toch een onderzoekscampus komt. "Dit verandert niets aan de strategie van de UT en onze inzet voor de maatschappelijke uitdaging van een energietransitie", zegt de collegevoorzitter. "Het kan zomaar zijn dat dit op de lange termijn juist positief is."