Meer weginspecteurs aangereden vorig jaar

In De Telegraaf vertelt weginspecteur Marcel Hogenbirk dat hij in tien jaar tijd zeven keer is aangereden. Daarmee is hij 'koploper' bij Rijkswaterstaat.

"Het is er zeker niet veiliger op geworden. Mensen lijken steeds meer haast te hebben. Daarbij worden onverantwoorde risico's genomen", aldus de weginspecteur.