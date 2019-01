Eerherstel voor viertal Florida om racistisch vonnis in 1949

In Florida hebben jaren na hun dood vier mensen eerherstel gekregen voor een veroordeling voor verkrachting in 1949. Het gaat om vier zwarte mensen, bekend als de 'Groveland Four'. Hun zaak wordt gezien als een racistische juridische dwaling en een vloek op de geschiedenis van Florida.

Het oordeel werd uitgesproken door gouverneur DeSantis en zijn kabinet, die bijeenkwamen als de 'raad van clementie'. Aanwezig waren de vrouw die zegt dat ze destijds was verkracht en nabestaanden van de veroordeelden.

De zitting verliep dramatisch. De vrouw, nu in een rolstoel, bleef bij haar verhaal dat ze als 17-jarige onder bedreiging van een pistool was verkracht. De nabestaanden maakten haar uit voor leugenaar.

Klopjacht

Toen de vier in 1949 werden gearresteerd, sloeg een van hen op de vlucht. Duizenden blanken verenigden zich om hem op te sporen. Ze vonden hem slapend onder een boom en schoten hem dood met in totaal 400 kogels. Vervolgens werd brand gesticht in een zwarte wijk.

De overige drie werden veroordeeld tot in twee gevallen de doodstraf en in één geval levenslang. Een geheel blanke jury kwam tot dat oordeel. Een verklaring van een arts dat de tiener waarschijnlijk niet was verkracht, was buiten het dossier gehouden.

Twee jaar later, nog voordat de doodstraf was voltrokken, gaf het hooggerechtshof opdracht tot een nieuw proces. Zover kwam het niet. Een sheriff schoot twee van de veroordeelden neer toen die volgens hem met handboeien om probeerden te ontsnappen. Een verdachte stierf, de tweede werd in de nek geschoten, maar overleefde op miraculeuze wijze. Een ambulance weigerde hem te vervoeren omdat hij zwart was.

De nog levende verdachten werden in het nieuwe proces opnieuw veroordeeld en kwamen jaren later vrij. Beiden zijn inmiddels overleden.

Bewijs vervalst

In de hele zaak is nooit een blanke veroordeeld, hoewel een FBI-agent bijvoorbeeld heeft verklaard dat aanklagers bewijs hebben vervalst.