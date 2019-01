Parlementsvoorzitter Venezuela vraagt steun om Maduro te vervangen

Voorzitter Juan Guaido van het parlement van Venezuela heeft verklaard dat hij klaarstaat om president Maduro te vervangen. Guaido daagde Maduro uit tegenover een geestdriftige menigte in de hoofdstad Caracas.

De parlementsvoorzitter zei dat de grondwet hem het recht geeft het presidentschap over te nemen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, op voorwaarde dat hij steun krijgt van de bevolking, het leger en de internationale gemeenschap. Het leger heeft zich tot nu toe steeds achter Maduro geschaard.

Het parlement, waarin de oppositie de meeste zetels heeft, is vleugellam. In 2016 ontnam Maduro het parlement alle macht. Hij droeg de bevoegdheden toen over aan de Nationale Grondwetgevende Assemblee waarin zijn aanhangers het voor het zeggen hebben.

Volksopstand

Guaido deed ook een oproep tot een landelijke demonstratie tegen Maduro op woensdag 23 januari. Dat is een historisch belangrijke dag in Venezuela: op 23 januari 1958 werd de militaire dictator Marcos Perez Jimenez ten val gebracht na een volksopstand.

Van een redelijk welvarende oliestaat is Venezuela onder Maduro afgegleden tot een land in crisis, met een torenhoge inflatie en voedseltekorten en een bevolking die het land ontvlucht.

Onwettig

De socialist Nicolas Maduro werd herkozen in mei vorig jaar in verkiezingen die de oppositie en veel landen als onwettig worden beschouwd. Tegenstanders van Maduro mochten zich niet kandidaat stellen en de grootste oppositiepartijen boycotten de stembusgang.

Zeven Latijns-Amerikaanse landen, de Verenigde Staten en Canada namen gisteren in Washington in een bijeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse Staten een verklaring aan waarin het bewind van Maduro onwettig wordt verklaard.