Uit Saudi-Arabië gevluchte tiener onderweg naar Canada

Het Saudische meisje dat deze week in de internationale schijnwerpers stond met haar vlucht uit Saudi-Arabië naar Thailand, is vertrokken naar Canada. De chef van de Thaise immigratiepolitie heeft dat gezegd, zonder verdere bijzonderheden over haar vertrek bekend te maken.

Het 18-jarige meisje Rahaf Mohammed al-Qunun kwam zaterdag aan op het vliegveld van Bangkok. Ze wilde doorvliegen naar Australië om daar asiel aan te vragen. Haar paspoort werd echter afgenomen en ze kreeg geen toestemming het land binnen te komen. Het meisje zei dat ze Saudi-Arabië was ontvlucht omdat ze door haar familie was bedreigd toen ze zich van de islam had afgekeerd.

Handelsbetrekkingen

Qunun barricadeerde zich in een hotelkamer. Haar roep om hulp op sociale media trok wereldwijde aandacht. Het bracht de Thaise autoriteiten ertoe haar tijdelijk onder VN-toezicht tot het land toe te laten.

Als Canada de Saudische inderdaad opneemt, zou dat de verhouding met Saudi-Arabië verder op scherp zetten. Saudi-Arabië heeft de Canadese ambassadeur tot ongewenst persoon verklaard na Canadese steun voor gearresteerde vrouwelijke mensenrechtenactivisten. De handelsbetrekkingen werden door de Saudi's ook teruggeschroefd.