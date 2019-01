Tafeltennisser Trinko Keen is zijn geliefde oude batje kwijt

Meer dan twintig jaar speelde tafeltennisser Trinko Keen met hetzelfde batje, maar nu is hij 'm kwijt. Keen is een van de weinige Nederlandse prof-tafeltennissers. Met dit batje speelde hij meerdere keren op de Olympische Spelen.

"Het zijn niet dezelfde rubbers natuurlijk, maar het is wel hetzelfde houtje", zegt Keen tegen Omroep Gelderland. "Het heeft een bepaalde hardheid, een bepaalde eigenschap. Het verandert door zweet, het wordt wat zachter. Die worden niet meer gemaakt. Die bomen staan er niet meer."

Danny Heister

Keen leende hem uit aan Danny Heister, een andere tafeltennistopper, de speler met wie Keen meerdere titels won in het dubbelspel. "Danny had zijn batje in Duitsland liggen en daarom had ik het uitgeleend."

Heister gaf het batje af bij de dansschool waar de dochter van Keen danst. Daar kwam het door een misverstand bij de gevonden voorwerpen terecht, en heeft iemand het meegenomen.

Niet boos

Volgens Keen is dat niet per ongeluk gebeurd. "Misschien was het iemand die zelf een tafel thuis heeft staan en die dacht: Hé, dat is leuk. Ik heb daar verder geen oordeel over. Maar ik wil gewoon graag mijn batje terug."

Keen belooft "twee mooie, veel duurdere wedstrijdbatjes" te kopen voor degene die hem zijn geliefde batje kan terugbezorgen.