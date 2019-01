Vader vrijgesproken van betrokkenheid bij dood baby

Een 40-jarige man uit Den Helder is vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn 56 dagen oude baby. Het jongetje overleed in 2014 aan zeer ernstig hersenletsel. Forensische deskundigen concludeerden dat dit nauwelijks per toeval kan zijn ontstaan.

Daarvoor is voldoende wettig bewijs, oordeelde de rechtbank. Toch gaat de man vrijuit, omdat de rechter er niet van overtuigd is dat de vader verantwoordelijk is voor het letsel. Justitie had 3,5 jaar gevangenisstraf tegen de vader geëist.

Verklaringen

Volgens de rechtbank zijn de verklaringen van de vader consistent, was het gezin niet bekend bij zorginstanties en was de baby gewenst.

Op de avond dat het kind overleed was de man ongeveer drie kwartier alleen met de baby op de slaapkamer. Zijn echtgenote en twee getuigen die op kraamvisite waren, hoorden al die tijd niets opvallends via de babyfoon, schrijft NH Nieuws.

Toen de vader merkte dat de baby niet meer ademde en slap aanvoelde, waarschuwde hij in paniek zijn vrouw en werd 112 gebeld. De baby is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje.