Frankrijk en IOC onderzoeken corruptie rond Olympische Spelen 2020

De Franse autoriteiten en het IOC zijn een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie door een topman van het Japans Olympisch Comité. De financieel aanklager van Frankrijk zegt dat Tsunekazu Takeda verdacht wordt van "actieve corruptie" rond de toewijzing van de Olympische Spelen in 2020.

Ook de ethische commissie van het Internationaal Olympisch Comité zegt te zijn begonnen met een onderzoek naar het handelen van Takeda. "Het IOC staat in nauw contact met de Franse autoriteiten", staat in een verklaring. "We zijn begonnen met een onderzoek en houden de situatie nauwlettend in de gaten."

De commissie benadrukt dat de Japanner onschuldig is "tot het tegendeel is bewezen". Vandaag komen de leden van de commissie bijeen om over de situatie te praten.

Steekpenningen

Volgens de Franse krant Le Monde verdenken de Franse autoriteiten Takeda van het goedkeuren van betalen van steekpenningen en onderzoekt de aanklager twee verdachte betalingen van in totaal 1,8 miljoen euro aan een bedrijf in Singapore. Het geld zou zijn bedoeld om Afrikaanse landen over te halen om op Tokio te stemmen als gastland voor de Spelen van 2020.

Eerder onderzocht het Japans Olympisch Comité ook betalingen die vanuit het Comité waren gedaan aan datzelfde bedrijf. Toen bleek uit onderzoek dat er niets mis was met die betalingen.

Verontschuldigingen

De 71-jarige Takeda zegt in een verklaring niets met het betalen van steekpenningen te maken te hebben. Ook verontschuldigt hij zich voor de ontstane situatie. "Om iedere mogelijk twijfel weg te nemen, ben ik van plan om mijn medewerking aan alle onderzoeken te verlenen."

Tokio kreeg in 2013 de Olympische Zomerspelen van 2020 toegewezen. De stad versloeg bij een stemming Istanbul en Madrid.