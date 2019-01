Geen plek voor nieuwe zonneparken op stroomnetwerk

Er is in Groningen, Drenthe en delen van Overijssel te weinig plek op het stroomnetwerk om nieuwe zonneparken aan te sluiten. Verschillende plannen kunnen daardoor voorlopig niet doorgaan.

Voetbalvereniging Nieuw Buinen in Drenthe wil bijvoorbeeld het dak bedekken met honderden zonnepanelen, maar kreeg te horen van Enexis dat dat niet gaat. Er is te weinig capaciteit voor grootverbruikers. "Het is een teleurstelling", zegt oud-voorzitter Siert van der Laan. "We zijn een heel traject opgestart, iedereen was enthousiast."

Volgens de landelijke netbeheerder Tennet zijn er te veel ondernemers die in het noorden van het land zonnepanelen willen neerleggen. "Ondernemers gaan naar plekken waar de kosten laag zijn, waardoor het rendement hoger is. Er zijn veel plannen voor gebieden waar de grondprijs lager is."

Zonnepanelen die door huishoudens worden geplaatst, kunnen wel op het net worden aangesloten.

Plannen

Er zijn momenteel plannen in heel Nederland voor 3,7 gigawatt aan groene stroom, zegt Tennet. Dat is de capaciteit van zo'n zeven kerncentrales. De netbeheerder waarschuwde vorig april al voor de capaciteitsproblemen.

"Ontzettend teleurstellend, maar de netten kunnen al die aanvragen niet aan", zegt Jeroen Brouwers van Tennet. Volgens de netbeheerder kunnen op sommige plekken de problemen dit jaar worden opgelost, op andere plekken duurt het langer. "We leggen al meer kabels aan, maar dat kan niet allemaal tegelijk. De problemen oplossen duurt jaren."

Al die plannen worden nu nog niet met elkaar afgestemd. In het klimaatakkoord staan afspraken om dat voortaan wel te doen.