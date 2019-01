In Amsterdam-Zuidoost is iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De schietpartij vond even na 23.00 uur plaats in de omgeving van de Karspeldreef. Daar werd twee weken geleden een jongen van 14 door een leeftijdsgenoot met een mes neergestoken.

De politie heeft voor de schietpartij niemand opgepakt en roept getuigen op zich te melden.