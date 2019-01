Trump zegt economische top in Davos af wegens 'shutdown'

In McAllen in Texas bezocht Trump een post van de grenspolitie. Binnen was een rondetafelgesprek georganiseerd met onder meer grenswachten. Trump hield opnieuw een pleidooi voor een grensmuur en liet zich bijpraten over de problemen die de grenspolitie ondervindt.

Boos

De Democraten hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en daarom is het voor Trump van belang dat hij met hen een compromis kan sluiten. Overeenstemming lijkt nog ver weg. Gisteren liep Trump boos weg uit een overleg.

Vandaag herhaalde hij zijn dreigement om de noodtoestand uit te roepen, waardoor hij buiten het Congres om de begroting kan aanpassen. Inmiddels is de shutdown in Amerika al zijn derde week ingegaan. Honderdduizenden Amerikaanse ambtenaren krijgen daardoor geen salaris. Veel gedupeerden dreigen daardoor op korte termijn financieel in de problemen te komen.