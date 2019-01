Omwonenden Schiphol tegen groei, overleg zo goed als mislukt

De vertegenwoordigers van de omwonenden van Schiphol die meepraten over de toekomst van de luchthaven zijn in grote meerderheid tegen groei van Schiphol na 2020. Bij een overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is gebleken dat negen afgevaardigden van omwonenden geen enkele vorm van groei willen tussen 2020 en 2024. Slechts één bewonersvoorman, Kees van Ojik, sluit groei niet uit en voelt wel voor een compromis met de luchtvaartsector. Voor de sector is een verbod op groei onaanvaardbaar.

In de ORS zitten bewoners, bestuurders, vertegenwoordigers van de luchtvaartsector en de milieusector die samen advies moeten geven aan minister Van Nieuwenhuizen over de toekomst van Schiphol.

Een akkoord binnen de omgevingsraad over de groei van Schiphol lijkt onmogelijk gezien het verzet van de bewoners. Voorzitter Hans Alders van de ORS zal zijn opdracht vermoedelijk aan de minister moeten teruggeven, waarna zij zelf een besluit moet nemen.

Lelystad Airport

De afgevaardigden van de omwonenden vinden dat er pas over verdere groei kan worden gesproken als het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld. Die herindeling is onder meer nodig om vluchten van en naar Lelystad de ruimte te geven om hoger te vliegen dan in de huidige indeling mogelijk is. Een nieuw ingedeeld luchtruim zou ook kunnen bijdragen aan minder overlast voor de omwonenden van Schiphol, zo is de hoop.

Schiphol zit nu aan het afgesproken maximum van het aantal vluchtbewegingen, 500.000 per jaar tot 2020. Als er vakantievluchten kunnen worden verplaatst naar Lelystad Airport ziet Schiphol ruimte om tot 2030 door te groeien tot 540.000 vliegbewegingen. De Europese Commissie verzet zich tegen het overnemen van vluchten door Lelystad Airport.