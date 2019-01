Overgeven op cruiseschip in plaats van excursie op Jamaica

Op een cruise van Florida naar Jamaica hebben meer dan 150 vakantievierders buikgriep opgelopen door een uitbraak van het norovirus. Passagiers van de Oasis of the Seas, een van de grootste cruiseschepen ter wereld, twitterden dat ze in de haven van Falmouth, Jamaica, lagen en niet van boord mochten. Ze zouden daar een excursie maken.

Het schip van Royal Caribbean Cruises was zondag vertrokken uit Florida voor een cruise van acht dagen door het Caribische gebied. Sindsdien zijn 167 van de in totaal 9000 opvarenden ziek geworden. Ze hebben maag- en darmproblemen en worden aan boord behandeld.

In Jamaica komen extra verpleegkundigen aan boord. Verder worden uitgebreide sanitaire maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het besmettelijke norovirus kan voorkomen in rauwe schaal- en schelpdieren en in groente en fruit. Na een paar dagen overgeven en diarree is het leed meestal geleden en knappen mensen weer op.