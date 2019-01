Dode bij brand in appartementencomplex Spijkenisse

Op de eerste etage van een appartementencomplex in Spijkenisse is na een woningbrand een overledene gevonden. Het is onduidelijk of het slachtoffer is overleden als gevolg van de brand.

Drie bewoners en vijf politiemensen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd.

150 mensen

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar er is nog veel rook in het gebouw. Het appartementencomplex wordt daarom ontruimd. 150 mensen moeten naar buiten worden gebracht. Ze worden opgevangen in een theater, meldt RTV Rijnmond.

De bewoners van het pand zijn volgens de brandweer "minder zelfredzame" mensen. Er zijn veel hulpverleners omdat een aantal mensen niet zelf naar buiten kan komen.

De oorzaak van de brand is onbekend.