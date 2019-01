'Infiltratie in terreurgroep was sublieme operatie die wel ver ging'

Zes terreurverdachten stonden vandaag terecht in Rotterdam; zes van de zeven mannen die in september vorig jaar werden opgepakt in Arnhem en Weert. Morat M., Nadeem S. en Shevan A. hoorden hoe de officier van justitie de aanklacht voorlas. Hoofdverdachte Hardi N., Waïl el A. en Nabil B. kwamen niet zelf naar de rechtbank en de zevende man is nog wel verdachte, maar inmiddels vrijgelaten.

Uit het verhaal van de officier van justitie wordt duidelijk dat de AIVD hoofdverdachte Hardi N. al lange tijd in de gaten hield. In april tipt de inlichtingendienst de politie dat de 34-jarige Arnhemmer een aanslag wil plegen. Het politieonderzoek dat daarna start, brengt zijn mogelijke mededaders in beeld. Volgens het OM gaat het helemaal volgens het boekje.

Hoofdrol voor infiltrant

Twee politie-infiltranten spelen een belangrijke rol in de zaak. Politie en justitie besluiten die in te zetten om de groep rondom N. in beeld te krijgen. Eén infiltrant legt contact met N. die inderdaad allerlei ideeën en plannen heeft voor aanslagen, onder andere op festivals. Hij vraagt advies aan de infiltrant, maar die zegt dat N. zelf iets moet verzinnen en dat hij wel kan helpen met de voorbereidingen.

N. brengt een groep van vijf man op de been en bestelt voor allemaal wapens: kalasjnikovs, pistolen en verder handgranaten en bomgordels. Justitie geeft toestemming voor het leveren van de handvuurwapens om het vertrouwen van de groep te winnen.

Telefoon achterlaten

De infiltrant voert de druk op N. op om de andere mannen te ontmoeten. Dat gebeurt voor de eerste keer half september in een park in Rotterdam. Van de ontmoeting met vijf verdachten zijn geen geluidsopnamen, omdat de infiltrant zijn jas, tas en telefoon verderop moest laten liggen. Kennelijk werd hij nog niet voor 100 procent vertrouwd.

Eind september komen vier leden van de groep bij elkaar in een huisje op een vakantiepark in Weert. Niemand heeft ervaring met wapens en de bijeenkomst is bedoeld als training, door de twee politiemensen. De wapens zijn onklaar gemaakt om te voorkomen dat er slachtoffers vallen. Shevan A. uit Arnhem is er niet bij, zijn rol lijkt beperkt tot het helpen van zijn zwager bij het ophalen van een partij kunstmest. Ook Arnhemmer Nadeem S. is er niet. Hij zou hebben getwijfeld over deelname.

Uitlokking of niet?

Het vakantiehuisje in Weert zit vol met afluisterapparatuur en camera's. Vlak na de training, nog op het vakantiepark, pakken anti-terreureenheden de verdachten op. Drie anderen worden elders aangehouden. Het OM noemt vandaag de hele gang van zaken een sublieme operatie. Zelfs de advocaten van de verdachten erkennen dat, maar vinden dat politie en justitie er wel ver in zijn gegaan, té ver.

Volgens de advocaten was er sprake van uitlokking. De vraag is inderdaad in hoeverre de infiltranten de verdachten hebben gestuurd. De advocaten hebben daarom van de rechter toestemming gekregen om de infiltrerende agenten te horen.

Er zijn in het geheim zoveel beelden en geluidsopnamen van de operatie gemaakt dat waarschijnlijk in de loop van het proces wel duidelijk zal worden of er sprake was van sturing.

De rechtszaak gaat op 3 april verder. De officier van justitie is zeker van zijn zaak: "Het OM heeft geen groep gecreëerd, maar heeft gecreëerd dat de groep zich heeft laten zien. Dat is goed recherchewerk."