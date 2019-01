OM: Meer kinderen slachtoffer in zedenzaak Maasdriel

Een man uit de gemeente Maasdriel die wordt verdacht van ontucht met acht kinderen heeft mogelijk meer jongeren misbruikt. Tijdens een regiezitting zei de officier van justitie vandaag dat de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt.

De man wordt ook nog verdacht van het maken van kinderporno met nog twintig anderen, schrijft Omroep Gelderland. De ouders van alle kinderen die op het materiaal zijn herkend, zijn door de politie geïnformeerd. Het zou gaan om kinderen in de leeftijd van acht tot vijftien jaar.

1200 uur beeldmateriaal

De 45-jarige Anthony B. werd afgelopen zomer opgepakt op verdenking van het plegen van ontucht met vijf kinderen. Bij een huiszoeking werden toen ook zaken meegenomen waarop pornografisch materiaal stond. Er werd voor 1200 uur aan beeldmateriaal gevonden. Eind vorig jaar bleek dat er zeker acht kinderen waren misbruikt.

Naast de acht slachtoffers zijn kort geleden door zedenrechercheurs dus nog meer kinderen herkend op pornografisch materiaal dat B. had.

De verdachte was niet aanwezig bij de zitting; veel familieleden van de slachtoffers wel, meldt de regionale omroep. De verdachte woont al jaren in het Gelderse Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen.