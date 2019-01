Duizenden banen weg bij Ford Europe en Jaguar Land Rover

Ford Europe en Jaguar Land Rover (JLR) zetten het mes in hun personeelsbestand. Bij beide autofabrikanten verdwijnen duizenden banen.

Ford Europe zegt dat het de Europese Ford-tak weer winstgevend wil maken. Het bedrijf lijdt al jaren verlies. Daarom wordt de productie van busjes gestaakt en concentreert Ford Europe zich op het afleveren van de winstgevender crossovers en suv's.

Het bedrijf heeft 53.000 mensen in dienst. De bedrijfsleiding zegt niet hoeveel mensen er weg moeten, wel dat het er duizenden zullen zijn. De leiding hoopt dat gedwongen ontslagen kunnen worden voorkomen.

De vestiging in Bordeaux, waar automatische versnellingsbakken worden gemaakt, gaat dicht en de hoofdkantoren van Ford UK en Ford Credits worden samengevoegd. Topman Steven Armstrong sluit meer bedrijfssluitingen niet uit.

Brexit

Bij het maken van de plannen is geen rekening gehouden met de gevolgen van een eventuele harde brexit of een no-deal-brexit. "Als het met de brexit verkeerd gaat, moeten we er nog eens naar kijken", zei Armstrong.

Ford stopt hoogstwaarschijnlijk met de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren voor de kleinere modellen en wil voor alle modellen een elektrische of hybride versie ontwikkelen.

Jaguar Land Rover

Bij het Britse JLR verdwijnen eveneens duizenden banen, hier als gevolg van de tegenvallende verkoop in China en het ineenstorten van de verkoop van dieselauto's in Europa.

Verder is het bedrijf miljoenen kwijt aan voorbereidingsmaatregelen voor de brexit. Veel JLR-auto's worden in het Verenigd Koninkrijk gebouwd. Als het brexit-voorstel van de Britse regering niet door het Lagerhuis komt en het tot een no deal komt, zullen de kosten verder oplopen en verdwijnen bij JLR en toeleveranciers tienduizenden arbeidsplaatsen.