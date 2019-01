Bronovo ziekenhuis hoogstwaarschijnlijk over ruim twee jaar dicht

Het Bronovo ziekenhuis in Den Haag, gaat vrijwel zeker dicht. Gisteren zijn medisch specialisten over de reorganisatieplannen van het ziekenhuis geïnformeerd door bestuursvoorzitter Paul Doop, melden bronnen aan de NOS. De vermoedelijke sluiting volgt op een geheim rapport dat in opdracht van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is opgesteld door KPMG.

Het Bronovo, landelijk bekend omdat de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima er werden geboren, maakt sinds een fusie deel uit van het HMC. Uit het KPMG-rapport blijkt dat het wordt opgeofferd om de vooruitzichten van de HMC-groep te verbeteren.

Het rapport, dat in handen is van de NOS, schetst in 123 pagina's drie toekomstscenario's voor het HMC. Daarin valt in principe per juli 2021 het doek voor het Bronovo. Over een half jaar moet het ziekenhuis al zijn omgevormd tot een sterk afgeslankt ziekenhuis dat alleen doordeweeks open is.

De ziekenhuisgroep omvat behalve het Bronovo ook het Westeinde ziekenhuis in Den Haag en het Antoniushove ziekenhuis in Leidschendam. HMC wil reorganiseren omdat de ziekenhuisgroep medisch structureel minder zou presteren dan vergelijkbare ziekenhuizen elders in het land.